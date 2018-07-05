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مستعدون لضمان حركة التجارة

البحرية الأمريكية ترد على التهديد الإيراني بإغلاق “مضيق هرمز”

البحرية الأمريكية ترد على التهديد الإيراني بإغلاق “مضيق هرمز”
weam.co/530448
وكالات - الوئام:

قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إن “البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة”. وذلك بعدما هددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعات النفط الإيراني.

وأضاف المتحدث بيل أوربن، وهو برتبة كابتن في البحرية، في رسالة لرويترز بالبريد الإلكتروني: “الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. ومستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي”.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني أكد تهديدات بلاده، اليوم الخميس، بإغلاق مضيق هرمز، قائلا: “التهديد بإغلاق مضيق هرمز سيتم تنفيذه إذا اقتضت الضرورة”

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