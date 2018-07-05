الشرقية تحتضن أول أكاديمية بحرية بالسعودية

الخبر - خالد المرشود - الوئام:

احتضنت محافظة الخبر، يوم أمس (الأربعاء)، فعاليات توقيع إتفاقية لإنشاء أول فرع للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمنطقة الشرقية، حيث وقعها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشاري بن عبدالعزيز (مستثمر)، والدكتور إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية البحرية، بفندق المريديان في الخبر.

وأكد الأمير فيصل بن مشاري بن عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، إنه من السابق لأوانه تحديد سقف زمني لافتتاح الأكاديمية، مشيرا إلى التركيز في المرحلة الراهنة ينصب على إنهاء الإجراءات القانونية للبدء في مرحلة الإنشاءات على الأرض البالغة 107 ألف متر مربع في العزيزية بالمنطقة الشرقية.

وتوقع الأمير فيصل أن تبلغ الطاقة الاستيعابية بالمملكة خلال المرحلة الاولى 2000 طالب في مختلف التخصصات (النقل البحري – النقل الدولي – القانون التجاري الدولي البحري – تكنولوجيا المصائد و الاستزراع السمكي)، مفضلا التريث في الحديث عن الرسوم الدراسية في المرحلة الحالية.

وأكن أن الرسوم الدراسية ستخضع لدراسة دقيقة لتكون مناسبة للجميع. مبينا أن “الأكاديمية البحرية لديها الكثير من الاعتمادات الدولية و الشهادات المزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية، وهناك توجه بأن تعمل الأكاديمية تحت مظلة الهيئة العامة للموانئ بالمملكة”.

وحول إبرام شراكات مع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، أوضح أن أبواب الأكاديمية مفتوحة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية سواء مجمع الملك سلمان أو أرامكو السعودية، أو كبرى شركات التنقيب في البحر، لافتا الى اختيار المنطقة الشرقية لتكون مقرا للأكاديمية مرتبط بوجود عدة عوامل منها السواحل البحرية و الكوادر البشرية.

وأكد أن الأكاديمية ستبدأ مع المؤسسة العامة للتدريب و التقني و المهني للحصول على التراخيص اللازمة لاعتماد الشهادات الطلبة المتخرجين.

وتابع: رؤية المملكة 2030 تؤكد أن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وتسعى الدولة إلى أن يكون المجال البحري محركا لاقتصادنا، وموردا إضافيا لبلادنا، فالمملكة تملك موقع جغرافي استراتيجي، وهي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية.

بدوره، أشار رئيس الأكاديمية البحرية الدكتور إسماعيل فرج إلى أن الأكاديمية البحرية، إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن الأكاديمية استطاعت التقدم أكثر 3600 مرتبة على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس الماضية، ووقعت العديد من الشراكات مع الجامعات العالمية.

وبين فرج أن هذا الفرع يعد الثاني للأكاديمية خارج مصر، بعد الاكاديمية في مدينة اللاذقية بسوريا، فيما يجري العمل على افتتاح اكاديمية في الشارقة في سبتمبر 2019.