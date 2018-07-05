دليل الشمري ثاني رئيسة بلدية في المملكة

عرعر - طارق قمقوم - الوئام:

أصدر المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أمين منطقة الحدود الشمالية، قرارا بتكليف الموظفة دليل خلف الشمري رئيسة لبلدية النسائية بالمنطقة، لتكون أول رئيسة بالمنطقة والثانية على مستوى المملكة، بعد نهلة بنت صالح مظهر رئيسة البلدية النسائية في المدينة المنورة والتي صدر قرار تكيفها في أواخر شهر أبريل الماضي.

وتهدف البلدية النسائية لتعزيز كفاءة المرأة السعودية، وقدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية وغيرها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قد وجه مطلع الأسبوع بإنشاء بلدية نسائية في مدينة عرعر لتكون ثاني بلدية نسائية على مستوى المملكة بعد البلدية النسائية الأولى التي أنشأتها أمانة منطقة المدينة المنورة.