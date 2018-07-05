“الرقابة على المنشطات” توقف 3 لاعبين

واس - الوئام:

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ثلاثة لاعبين لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات خلال مشاركتهما في المنافسات الرياضية السعودية.

وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر اليوم، أنها أوقفت لاعب نادي التقدم لكرة القدم عبداللطيف الحربي, ولاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك عبدالعزيز مسرحي، ولاعب كرة القدم بنادي المزاحمية مبارك القرني عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية لمدة سنتين للاعب الحربي، و 4 سنوات لمسرحي والقرني اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت للاعب الحربي 2018/06/03م و 2018/06/29 م لمسرحي والقرني.

وأبانت اللجنة أن الانتهاك الموجود لدى اللاعبين هو وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي أخذت من اللاعبين وتم فحصها في مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA , مشيرة إلى أن اللاعبين الثلاثة تنازلوا عن حقهم في فتح العينة B وتم إتاحة الفرصة لهم لحضور جلسة الاستماع وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوالهم مع إتاحة الفرصة لهم للدفاع والإيضاح, إذ تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية, وبالتالي أصدرت العقوبة عليهم.

وأكدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات, أن قراراتها للاعبين قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ القرار وأنه تم إشعار اللاعبين والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم ورفع الأثقال بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعبين لاعتماد تنفيذها .