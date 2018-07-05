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في بيان رسمي

السفارة في ماليزيا تكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن تقليص أعداد الحجاج الماليزيين

السفارة في ماليزيا تكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن تقليص أعداد الحجاج الماليزيين
weam.co/530465
الوئام-متابعات

نفت سفارة المملكة في ماليزيا، اليوم، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل بشأن تقليص عدد الحجاج الماليزيين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439.

وأفادت السفارة، في بيان لها، بأن حصة الحجاج الماليزيين ثابتة ومحددة بـ 30200 حاج.

وأوضحت السفارة أنها أصدرت 8 آلاف تأشيرة حج ضمن عملها المستمر في استقبال جوازات الحجاج الماليزيين، وتم إنهاؤها في اليوم ذاته بالتنسيق مع هيئة شؤون الحجاج الماليزيين «طابونج حجي».

وأكدت السفارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الجهود والإمكانات لضيوف الرحمن والقيام بكل ما يلزم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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