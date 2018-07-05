بالفيديو .. الروقي يسلم سلمى “سيارتها الهدية” عوضاً عن مركبتها التي أحرقت

الوئام -مكة - ناصر السلمي - تصوير - ناصر عوض الله البنوي

تسلمت المواطنة سلمى البركاتي بعد مغرب هذا اليوم بمعرض التركي بمكة المكرمة مركبتها الجديدة والتي قام بإهداءه إياها رجل الأعمال ونائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي كهدية شخصية منه بعد حرق مركبتها الأولى من أمام منزلها بقرية ” صمد الجموم ” وذلك تشجيعاً ومواساةً لها .

وأكّد ” الروقي ” لصحيفة ” الوئام ” بأن هذا العمل الذي قام به ماهو إلا واجب إجتماعي أملاه عليه حب مساعدة الآخرين وأيضاً دعماً لهذه المرآة التي فقدت مركبتها التي كانت تملكها والتي ليس بمقدورها شراء مركبة أخرى بديلة عن مركبتها بحكم الظروف الصعبة التي تعيشها خصوصاً أنها تعول والديها .

وأردف ” الروقي ” بأن هذه الهدية ماهي أيضاً إلا تشجيع لها للقيادة خصوصاً بعد صدور الأمر الملكي الكريم والذي يسمح للمرآة بقيادة السيارة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وأن هذه المركبة هي هدية شخصية منه بغض النظر عن منصبه الذي يشغله كنائب لرئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة .

وتكفّل ” الروقي ” بتركيب بعض من كاميرات المراقبة حول منزل المواطنة سلمى البركاتي حتى لا تتعرض مركبتها للحرق مرة أخرى خصوصاً بعد حادثة الأشخاص الذين قاموا بحرق مركبتها الأولى والذي تم ولله الحمد القبض عليم بأسرع وقت من قبل الجهات الأمنية .

من جهتها عبّرت المواطنة سلمى البركاتي عن شكرها الجزيل بعد شكر الله عز وجل لرجل الأعمال فهد الروقي على هذه الهدية التي لم تكن تتوقعها سائلةً الله عز وجل أن يخلف عليه بخير كما شكرت له حبه في المشاركة في الأعمال الإجتماعية والإنسانية كما دعت رجال الأعمال للسير على خطاه وأن يحذو حذوه خصوصاً في الأعمال الخيرية .

الجدير بالذكر أن عدسة صحيفة ” الوئام ” كانت حاضرة لمراسم التسليم وألتقطت بعض من الصور والمقاطع للبركاتي وهي تتسلم مركبتها بحضور عدد من المواطنين الذين شهدوا مراسم التسليم .