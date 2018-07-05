التخصصات الصحية تدشن أكبر مركز اختبارات إلكتروني في الشرق الأوسط

الوئام-الرياض

دشنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، اليوم (الخميس)، أكبر مركز للاختبارات الإلكترونية في الشرق الأوسط في مقر الهيئة بالرياض.

وأوضح الأمين العام للهيئة الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده بعد تدشين المركز، أن “الهيئة” تسعى بشكل مستمر لتطوير أدوات التقييم والاختبارات لتحقيق أهدافها في رفع كفاءة الممارس الصحي وتعزيز مأمونية القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الهيئة تفخر بأن هذا المركز يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ويتميّز بتقنياته الالكترونية المتطورة وهو ما يلبي الحاجة لمعرفة مهارات الممارس ومدى قدرته على العمل في المنشآت الصحية.

ويشتمل المركز على 140 مقعد موزعة على 6 مراكز مستقلة كما يحتوي المركز على أجهزة ذكية ذاتية لخدمة المتقدمين، والمركز مزود بنظام مراقبة عالي الجودة ويتيح هذا النظام التسجيل بصوت والصورة، إضافة لوجود مراقبين لكل مركز.

ويتيح المركز تسجيل المتقدمين الإلكتروني من خلال البصمة وأخذ صورة شخصية لهم، ويوفر المركز صناديق أمانات بنظام أمان عالي الجودة خاصة للمتقدمين لوضع مقتنياتهم الشخصية بها.

وأوضحت الهيئة أن المركز يهدف لتحسين وتسهيل تجربة الممارس في مراكز الاختبارات، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في عقد الامتحانات الإلكترونية.