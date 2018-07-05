بالصور: «العجيب» يكرم شاعر المحاوره مستور العصيمي

الطائف ـ الوئام ـ محمد السويهري:

كرم السفير ورجل الأعمال الشيخ فايز بن محمد العجيب شاعر المحاورة المعروف الشاعر الكبير مستور العصيمي بمبلغ مالي 50 ألف ريال، بالإضافة الى درع وسام من الوحدة العربية؛ وذلك تقديراً لمسيرة الشاعر مستور العصيمي والذي يعتبر من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية .

وحضر التكريم الشيخ ستر بن جابر السواط، والشيخ محمد بن مستور القصير رئيس مجلس إدارة شركة القصير الإعلامية،والشاعر تركي السواط وعدد من شيوخ وأعيان قبيلة السوطة والعصمه من عتيبه .

وقد ثمن الشاعر مستور العصيمي هذا التكريم قائلاً لايستغرب الطيب من أهله وما هذا التكريم الا إمتداد للتكريمات السابقه التي قدمها الشيخ فايز العجيب لشعار قبيلته وللجنود البواسل من ابناء قبيلته

فيعجز اللسان عن شكرنا وتقديرنا للشيخ فايز العجيب .