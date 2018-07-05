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اعتبارا من أول الشهر الجاري

البنوك الإماراتية تبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء

البنوك الإماراتية تبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء
The UAE flag is seen in front of the Dubai International Financial Centre in Dubai November 10, 2013. Dubai, at the heart of the wealthy Gulf, announced a push into Islamic finance this year. It has an entrepreneurial culture which has already made it the Middle East's top conventional banking centre, and big state-run firms which can be expected to support the government's strategy. Picture taken November 10, 2013. To match Analysis ISLAMIC-FINANCE/COMPETITION REUTERS/Omr Mohamed (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: BUSINESS)
weam.co/530488
الوئام-متابعات

أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير أنه وبموجب التعميم الجديد فإن البنوك بدأت اعتباراً من 1 يوليو الجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء للأفراد والشركات على حد سواء، لينتهي بذلك الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي.

وأضاف الغرير إن مطلب اتحاد مصارف الإمارات بتحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية ليس بجديد، وأن ذلك يتماشى مع تجارب الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة وأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن البنوك في الدولة تمتلك الجاهزية الكاملة للبدء في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالسرعة المطلوبة.

وأوضح الغرير أن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد برفع 43 رسماً بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها بعض البنوك مقابل بعض خدمات الأفراد قبل التعميم الجديد.

وقال “نعتقد أن قرار المركزي واضح وسينعكس إيجاباً على أداء البنوك، كما لن يؤثر سلباً على حجم الائتمان في القطاع”.

هذا وقد ألغى التعميم الأخير للمصرف المركزي والصادر برقم 157/‏2018 بتاريخ 19 يونيو الماضي، تعميمه السابق رقم 421/‏2017 والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2017 .

والذي كان يلزم فيه المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية، ما يعني أن البنوك ستبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات.

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