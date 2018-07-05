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في بيان

الجامعة العربية تنفي تسييس المملكة للحج أو منع أي مسلم من أداء الفريضة

الجامعة العربية تنفي تسييس المملكة للحج أو منع أي مسلم من أداء الفريضة
weam.co/530490

فى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي ما يتم تداوله من أنباء بشأن منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.
وقال في بيان صحفي اليوم: ” لا توجد سابقة لقيام المملكة العربية السعودية بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها”، مشيرًا إلى أن المملكة وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء حج هذا العام.
وأكد أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.

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