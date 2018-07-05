200مليون مادة في المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

المكتبة الرقمية السعودية جهة حكومية غير ربحية ومشروع من مشاريع وزارة التعليم أنشئت عام 2010م، وتعتبر أكبر تجمع لمصادر المعلومات الرقمية في الشرق الأوسط وتتيح خدماتها لجميع منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلبة السعوديين المبتعثين والمعلمين والمعلمات في التعليم العام ومنسوبي وزارة التعليم. حيث توفر المكتبة مظلة واحدة لجميع الجامعات السعودية تقوم من خلالها بالتفاوض مع الناشرين حول مختلف القضايا القانونية والمالية. وتوفر المكتبة دورات تدريبية الكترونية مجانية لكافة شرائح المجتمع في طريقة استخدام قواعد المعلومات والمصادر الرقمية وفي مجال البحث العلميhttp://sdl.edu.sa/training/ . ورؤية المكتبة هي الريادة خدمات اقتناء وإتاحة مصادر المعلومات الرقمية على المستوى الوطني والعربي والعالمي. كما أن رسالة المكتبة الرقمية السعودية هي إتاحة مصادر المعلومات الرقمية المحلية والدولية وتنظيمها ونشرها لخدمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية وتحتوي المكتبة الرقمية السعودية على أكثر من 200 مليون مادة علمية من أكثر من 300 ناشر حول العالم حيث تحتوي على أكثر من 680 ألف كتاب الكتروني وأكثر من 160 ألف دورية تشمل على أكثر من 63 مليون مقالة وأكثر من 9 ملايين بحوث ومؤتمرات وأكثر من 57 مليون تقرير في جميع المجالات والتخصصات. وتخدم المكتبة أكثر من 65 ألف عضو هيئة تدريس وأكثر من مليون و400 ألف طالب وباحث دراسات عليا وأكثر من 140 ألف مبتعث في أكثر من 40 جامعة حكومية وأهلية. وينعكس نجاح المكتبة الرقمية السعودية في زيادة الاستخدام السنوي لمصادر المعلومات الرقمية التي تتيحها والذي تعدى أكثر من 15 مليون عملية تحميل لمقالات الدوريات وفصول الكتب لعام 2016م كما أن المكتبة توفر الوصول لتلك المصادر للباحثين الغير منتسبين لإحدى الجهات المشتركة من خلال مركز خدمة المجتمع الواقع بمدينة الرياض حيث يمكّن هذا المركز المستفيدين من الدخول مباشرة إلى المصادر الرقمية وبخطوات بسيطة على مدار الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاَ وإلى الثالثة عصراً. وايضاَ بإمكان الباحثين الغير منتسبين لإحدى الجهات المشتركة مع المكتبة الاستفادة من محرك بحث مصادر معلومات الوصول الحر وهو عبارة عن محرك بحث في كافة التخصصات ويشمل مجموعة مختارة من أهم مراجع ومصادر معلومات الوصول الحر بمختلف الأشكال والأنواع يتضمن منشورات الجمعيات والمؤسسات المهنية والأكاديمية إضافةَ إلى إصدارات الهيئات الدولية في كافة التخصصات ويتضمن هذا المحرك على أكثر من 33 مليون مصدر للمعلومات: http://sdl3.summon.serialssolutions.com/#!/

كما ساهمت المكتبة الرقمية السعودية بكونها مرجعاً بحثياً لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الجامعات وإتاحتها لمصادر المعلومات الرقمية بمختلف أشكالها عبر بوابتها في تطور الترتيب العالمي والعربي للمملكة العربية السعودية للإنتاج العلمي المنشور في الدوريات العلمية العالمية حيث كانت تحتل مملكتنا الحبيبة المركز 56 عالمياً و الثالث عربياً في الإنتاج العلمي في عام 2008م ومع تقدم السنوات وتطور المصادر الرقمية التي تتيحها المكتبة الرقمية السعودية أصبحت المملكة العربية السعودية في المرتبة 32 عالمياً والأولى عربياً في عام 2017م وذلك حسب المصدر Web Of Science.

‏‫