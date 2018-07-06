“التعليم” تتيح للمرشحات على الوظائف التعليمية تحديد موعد مقابلاتهن الشخصية

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، الأستاذ مبارك العصيمي ،أن الوزارة أطلقت خدمة للمرشحات على الوظائف التعليمية تمكنهن من تسجيل موعد المقابلة في إدارات التعليم، التي تم التوجيه إليها، بهدف التسهيل عليهن في إكمال إجراءات تعيينهن.

وقال العصيمي إن طريقة الاستفادة من الخدمة، عبر خطوات ميسرة، من خلال الدخول على نظام المقابلات الشخصية للتسجيل في النظام ورفع مسوغات التعيين واختيار موعد المقابلة الشخصية.

وأضاف أن المقابلات الشخصية في إدارات التعليم ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم 1439/10/24هـ، ويجب على جميع المرشحات الدخول على نظام المقابلات والتسجيل فيه ورفع مسوغات التعيين وتسجيل موعد المقابلة الشخصية في الإدارة المرشحة لها عاجلاً، ويمكن للمرشحة الراغبة في الاعتذار عن الوظيفة قبل إجراء المقابلة من خلال نظام المقابلة الشخصية، مؤكداً أن آخر موعد للمقابلة الشخصية يوم الثلاثاء 1439/10/26هـ، وتعتذر الوزارة عن مقابلة أي حالات بعد هذا التاريخ.

من جانبه هنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال مبارك اللهيبي المعلمات المعينات حديثاً بتعليم الطائف ومرحبا بإنضمامهن لكوكبة المعلمات في المدارس