القبض على مستغل الأطفال جنسيًا ” طمبق “

الرياض - الوئام :

‏قبضت النيابة العامة القبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسيًّا واستدراجهم عبر ألعاب (البلاي ستيشن) الذي يطلق عليه اسم “طمبق”. ‎

وذلك بناءً على توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسيًّا واستدراجهم عبر ألعاب (البلاي ستيشن)، الذي يطلق عليه اسم “طمبق”.

وأوضح مصدر في النيابة العامة أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانًا ويقينًا منها لما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أيا كان إذا ثبت وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

يذكر أن المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تنص على أنه ‏إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل 300 ألف ريال.