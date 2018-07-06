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في إنقاذهما لطفلين من الغرق

امريكا تعزي في وفاة طالبين سعوديين وتشيد بشجاعتهما

امريكا تعزي في وفاة طالبين سعوديين وتشيد بشجاعتهما
weam.co/530507
واشنطن -الوئام:

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الطالبين السعوديين ذيب اليامي وجاسر الراكة بعد وفاتهما في ولاية مساتشوستس.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نيوريت في بيان صحفي صدر اليوم: إن غرق الشابين اللذين حاولا بشجاعة إنقاذهما لطفلين من الغرق يعد نموذجًا للطلاب من خارج الولايات المتحدة وممن يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضافت: لقد كان ذيب وجاسر من بين الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة وقد عكسا فهمًا دوليًا أكبر ووجهات نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأمريكية، وفي بلادهم”.

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