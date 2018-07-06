طقس شديد الحرارة في الشرقية والوسطى

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتي الشرقية والوسطى ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.