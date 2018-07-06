تفاصيل «2000» وظيفة شاغرة في موسم الحج

مكة المكرمة- الوئام:

أعلن مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج عن توفر 2000 فرصة عمل موسمية للسعوديين فقط بمسمى إداري، ومرشد حافلات نقل الحجاج للعمل بمنافذ دخول مكة والمدينة إلى مساكن الحجاج.

ومن ضمن الشروط لشغل الوظائف: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل العمر عن (18) سنة مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون متفرغاً خلال موسم الحج لعام 1439هـ وأن يكون من سكان مكة المكرمة أو المدينة المنورة وأن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

أما المستندات المطلوبة فهي : صورة الهوية الشخصية مع الأصل وعدد 4 صور فوتوغرافية حديثة ملونة مقاس (3 في 4) وصورة شهادة آخر مؤهل دراسي مع الأصل للمطابقة وصورة شهادات الخبرة مع الأصل للمطابقة (إن وجدت).

مع خطاب تعريف من جهة العمل أو العمدة وصورة من شهادة حضور دورات تدريب المرشدين السابقة مع الأصول للمطابقة (إن وجدت).

ومن ضمن المميزات: رواتب مغرية وعدد ساعات العمل اليومي 8 ساعات مع تأمين المواصلات للمرشدين ذهاباً وإياباً من مواقع محدده وتقديم وجبة غذائية خلال فترة العمل و سيتم تقديم برنامج تدريبي مجاني نظري وميداني وأماكن استراحة لائقة.

وسيكون التقديم من خلال الرابط التالي:

http://bit.ly/2Kvzoal