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بإمكانك التحايل على التطبيق

«واتساب» يضيف تحديثات طال إنتظارها

«واتساب» يضيف تحديثات طال إنتظارها
weam.co/530519
الرياض- الوئام:

أصبح بإمكانك التحايل على تطبيق «واتساب» بإلغاء الرسالة حتى بعد مرور الوقت المحدد لمسحها، إذ يمكنك تغيير الوقت من الإعدادات الخاصة في الهاتف، إلى وقت يجعل موعد الرسالة في المدة المحددة 7 دقائق فقط.

فيما أضاف تحديث جديد لتطبيق المراسلة الفورية 3 مزايا لأجهزة الآيفون (تحديث 70.18.2)، منها خاصية التصوير الليلي في «واتساب» لتحسين التصوير في الأماكن المعتمة، وإمكانية إعادة الحالة السابقة عند إضافة ميزة الحالة المصورة المعروفة بـ«قصتي» علاوة على إمكانية مشاهدة جزء من الفيديو المرسل كما في أجهزة الأندرويد.

فيما أضاف التطبيق في تحديثه إمكانية إعلام الأصدقاء عند تغيير رقم الهاتف، وذلك بالضغط على «الإعدادات» ثم «الحساب» وبعدها «تغيير الرقم» بعدها يمكنك تحديد جهات الاتصال أو الدردشات التي ترغب في إخطارها برقمك الجديد.

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