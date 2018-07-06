التعليقات: 0

بقرار مساعد رئيس هيئة الطيران المدني

«العصيمي» مديراً مناوباً بمطار الطائف الدولي

«العصيمي» مديراً مناوباً بمطار الطائف الدولي
weam.co/530523
الطائف- الوئام- محمد السويهري:

صدر قرار مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بنقل مدير السلامة بالمطار من وظيفتة الحالية على وظيفة مدير مطار مناوب بمطار الطائف الدولي.

وقد شكر الأستاذ فهد بن عبدالله العصيمي مدير عام مطار الطائف الدولي المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ومدير عام المطارات الغربية ومدير عام العمليات والسلامة للمطارات على ثقتهم سائلاً المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه لخدمة المليك والوطن وأن يكون عند حسن ظن المسؤولين بالهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن العصيمي قد تقلد وكُلف بالعديد من المناصب القيادية بالمطار وحاز على العديد من خطابات الشكر والتقدير وحاصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية في عدد من الدول الخارجية.

روابط ذات صلة

«الطيران المدني» يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات الأمريكية

«الطيران المدني» يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات الأمريكية
الطيران المدني تنبه المسافرين إلى أمريكا 

الطيران المدني تنبه المسافرين إلى أمريكا 
«%71» نسبة رضا المسافرين بمطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة 

«%71» نسبة رضا المسافرين بمطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة 
«أينا الأسبانية» تدخل سوق تشغيل مطارات السعودية

«أينا الأسبانية» تدخل سوق تشغيل مطارات السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>