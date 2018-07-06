«العصيمي» مديراً مناوباً بمطار الطائف الدولي

الطائف- الوئام- محمد السويهري:

صدر قرار مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بنقل مدير السلامة بالمطار من وظيفتة الحالية على وظيفة مدير مطار مناوب بمطار الطائف الدولي.

وقد شكر الأستاذ فهد بن عبدالله العصيمي مدير عام مطار الطائف الدولي المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري ومدير عام المطارات الغربية ومدير عام العمليات والسلامة للمطارات على ثقتهم سائلاً المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه لخدمة المليك والوطن وأن يكون عند حسن ظن المسؤولين بالهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن العصيمي قد تقلد وكُلف بالعديد من المناصب القيادية بالمطار وحاز على العديد من خطابات الشكر والتقدير وحاصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية في عدد من الدول الخارجية.