إنجاز طبي نادر لـ«سعود الطبية»

الرياض- الوئام:

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في جراحة المسالك البولية بمستشفى الأطفال، إنجازا طبي نادر ؛ وذلك عندما نجح فريق طبي بإجراء عملية إصلاح إنقلاب مثاني بجس المثاني لطفلة تبلغ من العمر ثلاثة أيام.

وأوضحت المدينة بأن الحالة النادرة تمثل واحدة من كل 50 ألف من الأطفال حديثي الولادة، وهي عبارة عن عيب خلقي في المثانة البولية، حيث لا يكتمل تجويفها وتكون مفتوحة للخارج، وتسبب عدم معالجة المريض في جفاف المثانة وصغر حجمها وعدم التحكم بالبول؛ مما يسبب التهابات متكررة قد تؤثر على وظائف الكلى.

وأشارت المدينة إلى أن العملية استغرقت خمس ساعات، وتكللت بالنجاح وتم خروج الطفلة بعد أسبوعين من إجراء العملية وهي بحالة صحية جيدة، وهي حاليًا تخضع للمتابعة في العيادات الخارجية للمسالك البولية.

يذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية مكون من: د.أمية بني هاني، د.عبدالعظيم ابَّشَر، د. ابراهيم العويضة د.تامر عويضة، د.عبدالله الرميح، وبمشاركة د.علي هاشم من قسم جراحة العظام لدى الأطفال.