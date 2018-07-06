تدريب ينتهي بالتوظيف في الأهلي كابيتال

الرياض- الوئام:

أعلن الأهلي كابيتال عن فتح باب التسجيل في برنامج الخريجين لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات المحاسبة– المالية– الاستثمار– إدارة المحافظ– إدارة الأصول– إدارة أموال الثروات

والعقارات الدولية– إدارة المخاطر– الاقتصاد– أي تخصص في مجال صناعة الاستثمار.

ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب الخريجين المتميزين لتدريبهم وتعريفهم بأعمال الأهلي كابيتال والأسس المالية الأساسية مع خلال مزيج من أنشطة التعلم الإلكتروني والفصول الدراسية والأنشطة أثناء العمل ويستمر البرنامج أكثر من سنة واحدة في المدن الرئيسية وخصوصاً في جدة والرياض وفي نهاية البرنامج سيتم تقييم الأداء العام ومنح شهادة اجتياز وتأهيلهم لوظائف وأدوار محددة.

ومن ضمن شروط التسجيل: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على مؤهل البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المحددة أعلاه من جامعة معترف بها من وزارة التعليم.

أن يكون حديث التخرج أو متخرج خلال الـ (18) شهراً الأخيرة ومعادلة الشهادة اذا كانت من جهة خارج المملكة.

5- أن لا يقل المعدل عن (3 من 4) أو (4 من 5) أو (90%) أو ما يعادلهم واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بالدرجات المحددة في تفاصيل الإعلان.

والتقديم متاح من خلال الرابط التالي : https://goo.gl/4ZBHpb

وذلك في موعد أقصاه 1439/11/18هـ الموافق 2018/7/31