الإصابات تضرب صفوف البرازيل قبل لقاء بلجيكا

موسكو- الوئام:

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن لاعبه سيغيب عن المنتخب في بقية مبارياته في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في التدريب قبل مباراة بلجيكا اليوم الجمعة.

وعانى دانيلو (26 عاماً) من إصابة في الفخذ في المباراة الأولى في دور المجموعات ضد سويسرا وشارك فاغنر بدلاً منه منذ ذلك الحين.

وشق دانيلو طريقه إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابة داني ألفيس قبل انطلاق كأس العالم.

وقال الاتحاد البرازيلي على موقعه إن الأشعة أثبتت إصابة لاعب مانشستر سيتي في الكاحل وسيغيب حتى نهاية البطولة في روسيا.

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن دانيلو طلب البقاء مع المنتخب وخضع للعلاج.

وتلعب البرازيل، المرشحة لتمديد رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة السادسة، ضد بلجيكا بإستاد كازان اليوم الجمعة، بغياب كاسيميرو للإيقاف، وشكوك حول لحاق مارسيلو الذي يتعافى من إصابته بالمباراة.