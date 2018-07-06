مقتل «17» حوثياً في معارك الضالع

صنعاء -الوئام:

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني في محور صعدة تقدماً جديداً نحو مركز مديرية كتاف، وحررت عدداً من التباب والمواقع، إثر اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما قتل 17 عنصراً من الميليشيات شمالي محافظة الضالع.

وأفاد العقيد النجار أركان حرب لواء العز، بحسب موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش، أن قوات الجيش الوطني في لواء العز تمكنت من تحرير عدد من التباب الرملية والمواقع المحاذية للخط الاسفلتي بمديرية كتاف.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الميليشيات وجرح أكثر من 20 آخرين، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار مخلفين وراءهم جثثهم ومعداتهم.

ومن جهته، قال الرائد حسن عبيدل قائد تبة القرن، إن الجيش الوطني باغت العدو بالهجوم على التباب والسيطرة عليها، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة مؤكداً أن الميليشيات الانقلابية فرت من المعارك تاركة جثث عناصرها في الصحراء، وأن التقدمات لا زالت جارية، مشيراً إلى استمرار المعارك حتى الوصول إلى جبال مران.

كما لقي 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب 8 آخرون في مواجهات عنيفة الخميس، مع قوات الجيش في القطاع الغربي بجبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.

ووفقاً للإعلام العسكري أفشلت قوات الجيش في القطاع الغربي بمريس، تسللاً للميليشيات بمواقع الرحبة والصلول، بمنطقة سون، الواقعة غربي مريس، فيما دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية في قرية رمة وجبلي ناصة ومرمق.

وفي سياق متصل، شن طيران التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في الوهبية بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وأفادت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات للميليشيات.

وأكدت المصادر، أن الغارات أسفرت عن تدمير آليات وعتاد للميليشيات، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بينهم 2 من القيادات الميدانية للميليشيات في جبهة الوهبية.