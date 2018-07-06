منذ ستة أشهر: تأخر صرف رواتب معلمي الليلي بتعليم الرياض

الرياض- الوئام - شعوان النخيش:

طالب عدد من معلمي المدارس الليلية إدارة التعليم بالرياض بالنظر في وضعهم، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ ستة أشهر.

وأكدوا بأنهم لم يتقاضوها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وانتهى العام الدراسي ولم يتم ايداعها حتى الان وهو ما أصابهم بحالة من الإحباط، على حد تعبيرهم.

وهدد عدد منهم بعدم التسجيل في السنوات القادمة للتدريس في الفترة المسائية، في حال استمر الوضع على ما هو عليه في تأخر صرف الرواتب.

فيما طالبوا إدارة تعليم بالرياض بسرعة إيداع الرواتب في حساباتهم، حتى تكون محفزاً ودافعاً لهم في تقديم المزيد من العطاء والجهد بالاعوام الفادمه

وذكر احد المعلمي إن المسيرات الخاصة برواتب المعلمين ترفع بشكل مستمر مع نهاية كل شهر، على أمل صرفها ولكن دون جدوى أو فائدة.

وأكد بأنه لا يعلم الأسباب التي أدت إلى تأخر صرفها كل تلك الفترة.

وأوضح أن عدداً كبيراً من المعلمين أصابهم الإحباط والتذمر، خاصة أن لديهم ارتباطات مادية ويعتمدون بشكل كبير على الراتب للوفاء