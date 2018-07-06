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بعد العقوبات الأمريكية المفروضة

الاتحاد الأوروبي: لن نستطيع تعويض إيران بشكل كامل عن انسحاب الشركات

الاتحاد الأوروبي: لن نستطيع تعويض إيران بشكل كامل عن انسحاب الشركات
weam.co/530545
بروكسل -الوئام:

قالت الحكومة الالمانية اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع تعويض إيران بشكل كامل عن انسحاب الشركات.

ومن الجدير ذكره أن وزير المالية الفرنسي وقد أكد من قبل امام الاتحاد الاوروبي إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور دول الاتحاد أن تعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.

وأشار إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.

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