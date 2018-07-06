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على مترو انفاق طوكيو

اليابان تعدم العقل المدبر للهجوم بغاز السارين

اليابان تعدم العقل المدبر للهجوم بغاز السارين
weam.co/530549
طوكيو - الوئام:

أكدت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا، أنه تم إعدام شوكو آساهارا، زعيم المجموعة التي دبرت هجوم بغاز السارين القاتل عام 1995 على مترو أنفاق طوكيو، وستة من أعوانه، اليوم الجمعة.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي، إنها أمرت بعمليات الإعدام، في أعقاب دراسة متأنية جدًا.

وأضافت كاميكاوا أعتقد أنه أمر لا مفر منه أن نفرض عقوبة إعدام عن جريمة خطيرة وبشعة.

وزعيم المجموعة السابق 63 عاما والستة الاخرون، هم أول أعضاء من المجموعة الذين يتم إعدامهم.

غير أن الوزارة لم تكشف عن سبب اختيار هؤلاء المدانين السبعة وحُكم على أساهارا، واسمه الحقيقى تشيزو ماتسوموتو، و 12 عضوًا في طائفة “أوم شينريكيو” بالإعدام لارتكابهم سلسلة من الجرائم أدت إلى مقتل ما مجموعه 27 شخصًا، بما في ذلك الهجوم بالغاز الذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من ستة آلاف شخص.

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