النيابة العامة تحذر أولياء الأمور من ألعاب الإنترنت

متابعات - الوئام:

قالت النيابة العامة إن “الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، والتطبيقات الحديثة، تعد من الوسائل التي يستخدمها المنحرفين وذوي النزعات الإجرامية، للوصول للأطفال بهدف استغلالهم جنسيا وفكريا”.

وأضافت النيابة، عبر “تويتر”: تلك الألعاب “تتطلب من والدا الطفل أو من يقوم على رعايته، والأسرة، الرقابة والمتابعة لحمايته من الإيذاء”.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن المادة العاشرة من نظام حماية الطفل.

يأتي ذلك بعد القبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسيًّا واستدراجهم عبر ألعاب (البلاي ستيشن)، الذي يطلق عليه اسم “طمبق”.