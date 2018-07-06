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شارك في اعتداءات باريس وبروكسل

تقارير: جهادي معتقل في بلجيكا شارك بعملية اغتيال الأردني الكساسبة

تقارير: جهادي معتقل في بلجيكا شارك بعملية اغتيال الأردني الكساسبة
الكساسبة
weam.co/530553
وكالات - الوئام:

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن “الجهادي أسامة كريّم المعتقل في بلجيكا على خلفية اعتداءات باريس خلال نوفمبر 2015، وبروكسل في مارس 2016، شارك في اغتيال الطيار الأردني معاذ الكساسبة، والذي مات حرقا في فبراير 2015. بحسب صحيفة “لا ديرنيير هيير” المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن “كريّم شارك في قتل الكساسبة حرقاً بعدما تم وضعهُ في قفص بالأراضي السورية”.

وكان الشاب قاتل في صفوف تنظيم داعش منذ 2014 حتى عاد إلى أوروبا في أكتوبر 2015 عندما استضافه الجهادي صلاح عبد السلام في ألمانيا، إلى جانب جهاديين آخرين.

يذكر أن عبد السلام هو أحد الجهاديين الذين نفذوا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس.

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