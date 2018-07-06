التعليم: دمج المدارس قليلة العدد من الطلاب والطالبات إلى أقرب مدرسة مماثلة

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

بدأت وزارة التعليم في دمج المدارس قليلة العدد من الطلاب والطالبات، إلى أقرب مدرسة مماثلة، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم 1439/1440. بحسب تعميم لوكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور نامي الجهني، حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم “ضم المدارس قليلة العدد مع بداية العام الدراسي إلى أقرب مدرسة مماثلة من العام الدراسي 1439/1440، انطلاقا من حرص الوزارة وسعيها لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته في المدارس قليلة العدد والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات”.

جاء ذلك بناء على نتائج تقارير “لجنة ضم المدارس”، بتطبيق المرحلة الرابعة من خطة التدرج في ضم المدارس قليلة العدد.