أخيراً.. علاج المصابين بسرطان البروستات بالموجات الصوتية

لندن- الوئام:

أوصت دراسة طبية بريطانية حديثة بعلاج الرجال المصابين بسرطان البروستات بالموجات الصوتية.

وقالت إن “آثاره الجانبية أقل بكثير من العلاجات الحالية”.

وقام باحثون بقيادة البروفيسور هاشم أحمد من إمبريال كوليدج لندن بإجراء الدراسة التي نشرت في مجلة (يوربيان يورولوجي) ونقلته صحيفة “التايمز”.

وتقوم تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة (HIFU) باستهداف الأنسجة السرطانية في البروستات، وتترك الأنسجة غير المصابة سليمة نسبيًا.

ومع هذه التقنية، سجل الرجال معدلات أقل بكثير من السلس البولي والعجز الجنسي.وذكر قائد فريق البحث “قد نكون قادرين على معالجة السرطان من خلال آثار جانبية أقل”.