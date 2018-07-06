الأمن العام: القبض على المتحرش جنسياً بالأطفال عبر ألعاب الفيديو

الرياض- الوئام:

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام شخص بالتحرش الجنسي بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى “طمبق” وما صدر عن النائب العام بالقبض على المتهم في هذا الجرم المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة وقيم وأخلاق المجتمع الذي عبر عن استنكاره الشديد لهذه السلوكيات المنحرفة والتحذير منها، فقد أسفرت التحريات والبحث الجنائي بتوفيق الله عن توفر الأدلة على تورط مواطن من مواليد 1412هـ، في هذه الجريمة ، وتم القبض عليه عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الخميس 21 / 10 / 1439هـ، وإيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

وقال: إن الأمن العام إذ يعلن ذلك ليؤكد بأن القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولويات وزارة الداخلية، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وقيمه.