البلديات تطلق مبادرتين للارتقاء بجودة الحياة

الرياض - الوئام:

ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية،

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة منها مبادرة “تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية”، حيث تم إعداد العديد من اللوائح والتعليمات والضوابط والشروط الصحية المنظمة لأعمال الرقابة وإعداد دليل خاص لبرنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وفي ظل اهتمامات الوزارة الارتقاء بمستوى الرقابة الصحية وتحقيق مستويات الجودة تم إعداد نموذج تعاقدي تجريبي لإسناد الرقابة للقطاع الخاص يتم تطبيقه في نطاق إشراف أمانة العاصمة المقدسة تمهيداً لتعميمه على كافة مناطق المملكة ، كما يتم العمل حالياً العمل على تصميم نموذج تشغيلي ومالي بالشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق مشروع تجريبي في نطاق إشراف أمانة منطقة الرياض في مجالات الرقابة وضبط الجودة.

ومن المبادرات الخاصة بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات تتبنى الوزارة مبادرة ” تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة ” التي تهدف الى وضع استراتيجية وطنية للنفايات البلدية وتطبيق مبادى الإدارة المتكاملة للنفايات تحقيقاً للاستدامة البيئية والمالية ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب.

ومن سلسلة البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة في هذه المبادرة إطلاق مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في المنطقة الشرقية، وتطوير مؤشرات النظافة،وتصميم وتنفيذ مشروع مراقبة الجودة على النظافة في المدينة المنورة كمشروع تطبيقي، وتطبيق مشروع تجريبي في مكة المكرمة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية ، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات لجميع معلومات وبيانات عقود النظافة ، كما تم الانتهاء من وضع المواصفات الفنية وتصميم نموذج فني ومالي لمصنع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وبدء إنشاء مصنع مخلفات الهدم والبناء في محافظة الأحساء.

ومن ضمن تنفيذ برامج هذه المبادرة الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم على إدارة النفايات البلدية من خلال أتمته عمليات الرقابة على مقاولي النظافة في المدن الخمس الكبرى كمرحلة أولى ، وتركيب أنظمة لتتبع المركبات وأنظمة لتحديد مواقع حاويات النظافة في هذه المدن، وتصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة وطرحه للتنفيذ في مدينة الدمام ، إضافة إلى تطوير نظام خاص بتأهيل وترخيص مقدمي خدمات إدارة النفايات بهدف تنظيم قطاع إدارة النفايات، وإعداد آلية لتحصيل الرسوم من مقدمي خدمات إدارة النفايات ومنتجيها حسب كمية النشاط.

وأكدت الوزارة بأنها تعمل حالياً على تطوير مؤشرات النظافة العامة في مدن المملكة وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال نظافة المدن وتطوير العقد الموحد لأعمال النظافة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على العمالة في مشاريع نظافة المدن.

وفي ظل تنفيذ الوزارة لمهامها ومسئولياتها التي نص عليها نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ولائحته التنفيذية كشفت الوزارة عن تبنيها استراتيجية لتطوير المرادم البلدية، واستكمال تقييم شامل لهذه المرادم، وإعداد نموذج تشغيلي لإشراك القطاع الخاص في تفعيل عمليات فرز النفايات، حيث تم الانتهاء من مسودة للخطة الاستراتيجية لكل مردم، وتوقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تدوير الإطارات في مدينة جدة لتعميمه مستقبلاً على بقية الأمانات.