سكولاري يستفز نيمار: لن تصل لما حققه بيليه

وكالات - الوئام:

قال لويز فيليبي سكولاري، المدير الفني الأسبق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، إن “نيمار دا سيلفا لن يصل أبدا لما حققه الأسطورة البرازيلي بيليه خلال مسيرته كلاعب”.

وأوضح سكولاري، في مقابلة مع صحيفة “إل موندو” الإسبانية، اليوم الجمعة: “في البرازيل، نعلم من هو نيمار ومن هو بيليه، نعلم أن هناك نسخة واحدة من بيليه ولن تكون هناك نسخة ثانية منه”.

وأضاف: “أي لاعب يمكن أن يجون جيدا للغاية وربما رائعا ولكنه لن يكون مثل بيليه لأنه ما من وريث لبيليه. لن يعادل أي لاعب ما حققه بيليه”.

ولدى سؤاله عما إذا كان مستوى نيمار الآن يضاهي مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، أجاب: “في برشلونة، كان مستواه قريبا منهما كثيرا.. ولكن هذا لا يحدث بين يوم وليلة. إنه على الطريق الصحيح، ولكنه ما زال بحاجة لبعض الوقت. ربما يصبح في نفس مستواهما في غضون عام أو عامين”.