الشيخ سفر بن جنيّح الشدادي يحتفل بزواج حفيده بندر بن فهد

الرياض - الوئام:

احتفل الشيخ سفر بن زياد بن جنيّح الشدادي، وذوي جنيّح خاصة، والشدادين عامة بزواج ابنهم بندر بن فهد بن سفر بن زياد بن جنيّح الشدادي في قاعة نجوم الليل بقيا جنوب الطائف.

وتم الحفل بحضور الشيخ سلطان بن علي بن مهرس، ومشائخ وأعيان من قبيلة بني الحارث، ومشائخ وأعيان من قبيلة البقوم وقبيلة سبيع، وشتى القبائل.

وتخلل الحفل مشاركة خالد بن سعد بن جنيّح الشدادي، والذي قدم الحفل بأثمن المعاني، وفصاحة المنطق، وروعة الإلقاء الذي سطع صداه في سماء الحفل بكل تميز وإتقان.

من جانبه، تحدث الشيخ سفر بن زياد بن جنيّح الشدادي بالشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر الحفل، قائلاً: ليس بغريب أن أرى هذا الحضور من كافة القبائل والذي ينُم عن معدنهم الأصيل، والذي وصفهم بأنهم ضيوفٌ إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا، أهل وفاء وكرم وذو شيمٌ وقيم.

كما شارك بالحفل الشيخ سلطان بن علي بن مهرس بكلمة عن قبيلة الشدادين، مُرحِباً بكل الحضور من مشائخ وأعيان القبائل التي حضرت.

وشارك أيضا الشيخ عائض بن عبدالله الحويلي الشدادي بكلمة توجيهيّة، داعيًا الله أن يوفق العريس في حياته، بعد ذلك شارك نخبةً من شعراء القبيلة بقصائدهم الجزلة مرحبين بالضيوف وهم: الشاعر نواف بن زياد الشدادي، والشاعر زايد بن سعود الشدادي، والشاعر عيسى بن مشعان الشدادي، والشاعر سلطان بن فاهد الشدادي، والشاعر عويض بن علي الشدادي، والشاعر عبيد بن سلطان الشدادي.

وبعد ذلك تم تكريم المشاركين بالحفل من شعراء وإعلاميين ومن شخصيّات شاركت بالحفل.

وتتقدم صحيفة الوئام الإلكترونية لأسرة ذوي جنيّح خاصة والشدادين عامة بأسمى آيات التهاني، بمناسبة زواج ابنهم بندر بن فهد بن سفر الشدادي، متمنين له التوفيق وحياةً سعيدة.