دبي: مصادرة 416 جهازا تستخدم لقرصنة قنوات “بي إن”

دبي - الوئام:

أعلنت سلطات إمارة دبي الجمعة أنها صادرت 416 جهاز “بي آوت كيو” المبرمجة لقرصنة شبكة قنوات “بي ان سبورتس” القطرية، مالكة حقوق بث مباريات كأس العالم بكرة القدم وبطولات رياضية أخرى.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “وام” إنها تقوم بحملات “تفتيشية على المحال التجارية التي تبيع أجهزة استقبال تبث المحتوى الإعلامي بشكل غير قانوني”.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الدائرة عن مداهمة “أحد المحال التجارية ومصادرة 416 جهازا”، مشيرة إلى أنها “عملت على تحرير مخالفة بحق المتجر، وتنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بهذا الصدد”.

يذكر أن أجهزة “بي آوت كيو” المبرمجة لقرصنة القنوات غزت دول الخليج، وتقوم هذه الدول بحملة لمصادرتها.