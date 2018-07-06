التعليقات: 0

في الجولان

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم موقعا للجيش السوري 

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم موقعا للجيش السوري 
weam.co/530595
متابعات - الوئام:

هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موقعا للجيش السوري، كان مصدرا لهجوم بقذيفة هاون سقطت داخل المنطقة السورية المحتلة جزئيا، منزوعة السلاح، حسبما ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة.

وذكر جيش الاحتلال أن “قذيفة الهاون، التي سقطت بالقرب من الجدار الأمني وشرقه، كانت بسبب القتال بين الجيش السوري والجماعات المتمردة في المنطقة، بحسب صحيفة”جيروزاليم بوست” العبرية.

ويواصل الجيش السوري المدعوم من الميليشيات الشيعية الإيرانية وحزب الله المضي قدما في الهجوم العنيف الذي يضرب الأقاليم الجنوبية الغربية من درعا والقنيطرة بهدف استعادة المناطق الاستراتيجية المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان من المتمردين.

روابط ذات صلة

مدرعات تحمل العلم الروسي تتجه لمعبر نصيب بين الأردن وسوريا

مدرعات تحمل العلم الروسي تتجه لمعبر نصيب بين الأردن وسوريا
سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال وضرب الأطفال

سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال وضرب الأطفال
الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول سوريين فارين من الحرب

الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول سوريين فارين من الحرب
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الإحتلال شرقي خان يونس

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الإحتلال شرقي خان يونس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>