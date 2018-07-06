الاحتلال الإسرائيلي يهاجم موقعا للجيش السوري 

متابعات - الوئام:

هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موقعا للجيش السوري، كان مصدرا لهجوم بقذيفة هاون سقطت داخل المنطقة السورية المحتلة جزئيا، منزوعة السلاح، حسبما ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة.

وذكر جيش الاحتلال أن “قذيفة الهاون، التي سقطت بالقرب من الجدار الأمني وشرقه، كانت بسبب القتال بين الجيش السوري والجماعات المتمردة في المنطقة، بحسب صحيفة”جيروزاليم بوست” العبرية.

ويواصل الجيش السوري المدعوم من الميليشيات الشيعية الإيرانية وحزب الله المضي قدما في الهجوم العنيف الذي يضرب الأقاليم الجنوبية الغربية من درعا والقنيطرة بهدف استعادة المناطق الاستراتيجية المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان من المتمردين.