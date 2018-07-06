مكة: السيطرة على حريق بمطعم

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

صرح الرائد نايف الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أن أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات حريق بمطعم.

وأضاف الرائد الشريف، في بيان، أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مطعم بمشروع جبل عمر، في الساعة 2.20، اليوم الجمعة.

وأوضح أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في محولات وتمديدات كهربائية تابعه لوحده تكييف في سقف إحدى المطاعم، وتمت السيطرة على الحادث وإخمادة من قبل الفرق، مع عمل أنظمة السلامة وفرقة الإطفاء الذاتية بالمنشأة.

واستطرد: لم تحدث أي إصابات في الأرواح عدا حالتي اختناق بسيطة لاثنين من حراس أمن الموقع، في حين تم إخلاء جميع المتواجدين احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ.