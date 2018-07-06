يوفنتوس يصدر بيانا “دبلوماسيا” حول “صفقة رونالدو”

تورينو - الوئام:

أصدر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانا رسميا، اليوم الجمعة، وذلك ردا على الأخبار المتداولة حول نية النادي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد الإسبانى.

وقال النادي، عبر موقعه الرسمى: “نظرا للأخبار المتداولة في الصحف ومطالبتنا ببعض التوضيحات، نود أن ننبه على أننا ندرس جميع الفرص المتاحة فى السوق، ونعمل على تشكيل الصيغة النهائية لبعض منها”.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت، فى وقت سابق، أن النادى يعتزم التعاقد مع كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 100 مليون يورو، على أن يتقاضى راتبا سنويا قدره 30 مليونا.