إصدار 1200 تأشيرة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض

الرياض - الوئام:

تجاوز عدد التأشيرات الالكترونية الصادرة من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقسميها “الذكور والإناث “خلال الشهرين الماضية 1200 تأشيرة للمستفيدين والمستفيدات من ذوي الإعاقة المعفيين من الرسوم بالأمر السامي .

أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي الذي قال أن تطبيق الآلية الجديدة لإصدار التأشيرات ساهم في تقديم الخدمة بشكل اسهل واسرع حيث يبلغ متوسط أعداد التأشيرات الصادرة من قسمي الذكور والإناث بالوحدة 20 تأشيرة يومياً بعد التحقق من المستفيدين آلياً عبر الربط بين النظامين “الرعاية ومساند ” والبيانات المسترجعة مثل المهن المعفية من الرسوم المالية حسب نوع الإعاقة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتاحت مؤخراً خدمة إصدار التأشيرات الآلية في جميع وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفروع الوزارة في كافة أنحاء المملكة بعد الربط بين نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج مساند.