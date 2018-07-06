فرنسا تحجز المقعد الأول في المربع الذهبي للمونديال

وكالات - الوئام:

صعد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا بعدما تغلب على منتخب أوروجواي 2 / صفر اليوم الجمعة على ملعب “نيجني نوفجورود” في افتتاح منافسات دور الثمانية بالبطولة.

أحرز رفائيل فاران هدفا من ضربة رأس رائعة وأضاف أنطوان جريزمان هدفا آخر إثر خطأ فادح من حارس أوروجواي فرناندو موسليرا لتفوز فرنسا 2-صفر وتصبح أول فريق يصعد إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسيلتقي منتخبا البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق اليوم في المباراة الثانية في دور الثمانية.

وهدف فاران من ضربة رأس في الدقيقة 40 إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها جريزمان هو الثاني الذي يسكن شباك أوروجواي طوال البطولة.

واقترب الفريق القادم من أمريكا الجنوبية من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس لمارتن كاسيريس لكن هوجو لوريس حارس فرنسا تصدى لهذه المحاولة ببراعة.

وارتكب موسليرا خطأ فادحا عندما حاول التصدي لتسديدة جريزمان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 لتصطدم الكرة بيده وتسكن شباكه بغرابة شديدة.

وحاولت أوروجواي، التي تأثرت بشدة لغياب المهاجم إدينسون كافاني للإصابة، العودة للمباراة لكن فرنسا هيمنت على الكرة جيدا لتحجز مقعدها في قبل النهائي في سان بطرسبرج.