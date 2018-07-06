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هدية غريبة من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

هدية غريبة من ترامب لزعيم كوريا الشمالية
weam.co/530622
الوئام-متابعات
ذكر مصدر إعلامي في كوريا الجنوبية، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حمل هدية طريفة من الرئيس دونالد ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وبحسب موقع “شوزن إلبو”، فإن بومبيو الذي وصل يوم الجمعة إلى بيونغيانغ في مستهل جولة آسيوية، جاء بقرص لأغنية “الرجل الصاروخ” التي طرحها إلتون جون سنة 1972.

وقبل حصول انفراج ديبلوماسي بين واشنطن وبيونغيانغ، دأب ترامب على وصف كيم جونغ أون بـ”رجل الصاروخ الصغير” في إشارة إلى طموحه العسكري وتجاربه الباليستية.

وأبرم ترامب وكيم اتفاقا لنزع السلاح النووي أثناء قمة تاريخية في سنغافورة في 12 يونيو الماضي، لكن مراقبين يرون أن الغموض ما زال يلف طريقة التنفيذ.

ونبهت تقارير إعلامية، مؤخرا، إلى أن كوريا الشمالية تمضي قدما في تطوير قدراتها النووية، على الرغم من تنازلات واشنطن وإعلان الولايات المتحدة وقف مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية.

وقال بومبيو في تغريدة على موقع تويتر إنه ما يزال ثمة شيءٌ كثير للقيام به مع كوريا الشمالية، لكن إحراز السلام يستحق بذل الجهد.

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