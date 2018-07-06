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بهزيمة قاسية

بلجيكا تقصي البرازيل من المونديال في مباراة الواقع والتاريخ

بلجيكا تقصي البرازيل من المونديال في مباراة الواقع والتاريخ
weam.co/530625
الوئام-متابعات
فجر المنتخب البلجيكي مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه البرازيل، في مباراة ربع النهائي من مونديال روسيا، والتي حقق فيها الانتصار بنتيجة 2-1.

وبعد بداية مثيرة للقاء المرتقب، وضع البرازيلي فرناندينيو الكرة في مرمى فريقه ليهدي بلجيكا التقدم، في الدقيقة 13.

النتيجة تضاعفت بعد هجمة مرتدة “مثالية” لبلجيكا، أنهاها كيفن دي بروين بتسديدة رائعة عانقت الشباك في الدقيقة 31.

وقلصت البرازيل النتيجة بهدف للبديل ريناتو أوغوستو في الدقيقة 76، بعد أن استغل تمريرة متقنة من صانع الألعاب كوتينيو.

وفشلت البرازيل في تعديل النتيجة، على الرغم من الضغط العالي الذي مارسه نجومها بقيادة نيمار، وذلك بسبب التنظيم العالي للمنتخب البلجيكي الذي وازن بين الدفاع والهجوم بشكل مثالي.

وأصبح المونديال الروسي “أوروبيا خالصا” بعد خروج البرازيل، آخر الفرق غير الأوروبية المتبقية في البطولة.

وستواجه بلجيكا جارتها فرنسا في ديربي مثير بمباراة نصف النهائي مساء الثلاثاء في سان بطرسبرغ.

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