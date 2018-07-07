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بعد تداول فيديو للحادثة

القبض على شخص تعمد إتلاف أجهزة ساهر في جدة

القبض على شخص تعمد إتلاف أجهزة ساهر في جدة
weam.co/530636
الوئام-جدة

ألقت الشرطة القبض على شخص تعمد إتلاف أجهزة ساهر في جدة بعدما تم تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمارس جريمته.

و صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتعمد إتلاف أجهزة الرصد الآلي للسرعة ( ساهر ) بأحد التقاطعات في محافظة جدة ، فقد أسفرت التحريات الجنائية والبحث عن تحديد هوية المتهم.

وأكد أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم القبض عليه ، وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة بحوزته .

و تم إيقافه لإستكمال إجراءات جمع الإستدلالات ، وإخضاعه للفحص الطبي في ضوء ما بدى عليه من أعراض مرضية ، وإحالة القضية للنيابة العامة .

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