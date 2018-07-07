تجريد «3» أشخاص من الجنسية السعودية

الرياض- الوئام:

منحت وزارة الداخلية قرابة 64 فردا وأسرة الجنسية السعودية منذ بداية العام الحالي 1439هـ، كما أسقطتها عن ثلاثة أشخاص، بينهم شخص حصل على حفيظة نفوس بطريقة غير مشروعة، بحسب أرقام رسمية صادرة من الأحوال المدنية.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن منح الجنسية لأفراد مع أسرهم، جرى عن طريق أمر سامٍ، وقرارات وزارية وفقا لضوابط وأحكام منح الجنسية.

وبحسب الإحصاء فإن أكثر أسرة تم منحها الجنسية بلغ عدد أفرادها قرابة 30 فردا، وأسرة أخرى بلغ عددها 20 فردا، موضحا أن مواطنة فقدت جنسيتها بموجب المادة (16) من نظام الجنسية، فيما جرى سحب الجنسية من شخصين أحدهما حصل عليها بطريقة غير مشروعة بحسب نقرير لصحيفة عكاظ.

وكانت الأحوال المدنية أعلنت العام الماضي، أن شخصا آخر أيضا حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة، وجرى سحبها منه وفقاً لأحكام نظام الجنسية السعودية.

وينص نظام الحصول على الجنسية السعودية، على أنه يحق سحب الجنسية من المتجنس بها في أي وقت، في حال ثبت الحصول عليها بناء على أقوال كاذبة أو عن طريق الغش أو الخطأ أو التزوير في الشهود أو الوثائق أو المستندات التي قدمها لاكتساب الجنسية السعودية.