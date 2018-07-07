حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في مكة والطائف والباحة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.