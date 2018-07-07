تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفر العديد من الفرص الوظيفية (للجنسين) من السعوديين فقط . وقالت أن الوظائف المتاحة هي: مهندسون معماريون ومدنيون وأطباء بيطريين (للعمل في كافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة).

باحثين قانونيون– أخصائيين استثمار– أخصائيين موارد بشرية– مراقبون صحيون– محاسبين– مراجعين داخليين– مبرمجين حاسب آلي– مهندسين حاسب آلي– محللين بيانات– مهندسين شبكات– مساحين– مراقبي إنشاءات

– فنيون دعم حاسب آلي.

وتنوه الوزارة بأن التقديم على هذه الوظائف سيكون إلكترونياً فقط عن طريق موقع الوزارة الرسمي https://goo.gl/c3NbLi

ولن يتم النظر في الطلبات التي تقدم ورقياً.