التعليقات: 0

على نفقة الدولة

ملك البحرين يأمر بالسماح لـ«عيسى قاسم» بالعلاج في الخارج

ملك البحرين يأمر بالسماح لـ«عيسى قاسم» بالعلاج في الخارج
weam.co/530649
المنامة- الوئام:

أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالسماح لرجل الدين الشيعي، آية الله عيسى قاسم، بالسفر للعلاج خارج البلاد إذا أراد ذلك.

ويخضع آية الله قاسم وهو في أواخر السبعينيات من عمره للإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع بمنطقة الدراز إحدى ضواحي المنامة منذ أن صدر في 2016 حكم بسحب جنسيته البحرينية، وسجنه سنة مع وقف التنفيذ، إثر إدانته بتهم تشمل خدمة مصالح أجنبية.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر “صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، يأمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للعلاج في الخارج، وذلك حسب رغبته ورأي أطبائه وتغطية أي تكاليف يتطلبها العلاج.

روابط ذات صلة

ملك البحرين يشيد بموقف السعودية والإمارات والكويت لتعزيز استقرار الأوضاع المالية لبلاده

ملك البحرين يشيد بموقف السعودية والإمارات والكويت لتعزيز استقرار الأوضاع المالية لبلاده
أكثر من «3500» كيلومتر اقتطعها قطر من المياة الإقليمية للبحرين بعد احتلال الديبل

أكثر من «3500» كيلومتر اقتطعها قطر من المياة الإقليمية للبحرين بعد احتلال الديبل
بالفيديو: حكم وسيادة «آل خليفة» على شبه جزيرة قطر

بالفيديو: حكم وسيادة «آل خليفة» على شبه جزيرة قطر
الدينار البحريني يرتفع بقوة بعد تعهدات خليجية بتقديم دعم

الدينار البحريني يرتفع بقوة بعد تعهدات خليجية بتقديم دعم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>