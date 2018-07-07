ملك البحرين يأمر بالسماح لـ«عيسى قاسم» بالعلاج في الخارج

المنامة- الوئام:

أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالسماح لرجل الدين الشيعي، آية الله عيسى قاسم، بالسفر للعلاج خارج البلاد إذا أراد ذلك.

ويخضع آية الله قاسم وهو في أواخر السبعينيات من عمره للإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع بمنطقة الدراز إحدى ضواحي المنامة منذ أن صدر في 2016 حكم بسحب جنسيته البحرينية، وسجنه سنة مع وقف التنفيذ، إثر إدانته بتهم تشمل خدمة مصالح أجنبية.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر “صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، يأمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للعلاج في الخارج، وذلك حسب رغبته ورأي أطبائه وتغطية أي تكاليف يتطلبها العلاج.