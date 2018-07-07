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أكد أنه لا يرتكب أي خطأ

تباين في عقوبات «الفيفا» يثير الجدل والانتقادات

تباين في عقوبات «الفيفا» يثير الجدل والانتقادات
weam.co/530651
موسكو- الوئام:

أثارت عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا عاصفة من الجدل خاصة في كرواتيا، ولكن “فيفا” أكد أنه لا يرتكب أي خطأ.

وفرض فيفا غرامة مالية قدرها 70 ألف فرنك سويسري (70 ألف و400 دولار) لاستخدام مشروبات غير مرخصة رسمياً للاعبين قبل خوض الوقت الإضافي، في مباراة المنتخبين الكرواتي والدنماركي في دور 16 للمونديال الحالي.

كما نال الاتنحاد الكرواتي تحذيراً بسبب كشف حارس المرمى الكرواتي دانيال سوباسيتش عن قميص بعد المباراة يخلد من خلاله ذكرى صديقه وزميله السابق هرفوي كوستيتش، الذي توفي في حادث مأسوي بإحدى المباريات قبل 10 أعوام.

وعلى النقيض، فرض “فيفا” غرامة مالية قدرها 10 آلاف فرنك سويسري فقط على الاتحاد الروسي للعبة، بسبب لافتة ترمز للتحية النازية هايل هتلر.

كما فرض “فيفا” غرامة مالية أخرى تبلغ 5 آلاف فرنك سويسري على صربيا، بعدما اقترح المدير الفني للمنتخب الصربي، ملادن كريستايتش، أن يمثل الحكم الألماني فيليكس بريش الذي أدار مباراته أمام المنتخب السويسري في الدور الأول للبطولة أمام محكمة جرائم الحرب.

وتعرض “فيفا” الذي يود دائماً ترديد عبارات يؤكد بها حربه ومكافحته ضد العنصرية والتميييز، لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلام الكرواتي، بسبب التباين بين قيمة الغرامات المفروضة في كل من هذه الحالات.

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