التعليقات: 0

الأمن يتدخل لإنهاء المغامرة

ثلاثيني مخمور يستولى على شاحنة بالقوة في الأفلاج

ثلاثيني مخمور يستولى على شاحنة بالقوة في الأفلاج
weam.co/530652
الأفلاج - الوئام - فالح الدوسري:

تدخلت قوات الأمن لإنهاء مغامرة مواطن في العقد الثالث من عمره استولى على شاحنة يقودها آسيوي بالقوة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد بدأت فصول القصة عندما توقف قائد شاحنة من نوع قلاب بطريق الخرج لمواطن في العقد الثالث من عمره كان مترجلاً على قارعة الطريق ومعه كيس يحمله، وبعد السير مسافة قصيرة طلب الثلاثيني من قائد الشاحنة تغيير مسار وجهته إلى الجنوب.

وبالقوة تمكن المواطن من قيادة الشاحنة والسير بها حسب مراده، إلا أن الآسيوي عندما شاهد مركز الضبط الأمني بالأفلاج رمى بنفسه من الشاحنة وهي تسير وفر مترجلاً للاستنجاد برجال الأمن وأخبرهم بالحادثة.

وبعد القبض عليه من قبل دوريات مركز الضبط الأمني بأمن الطرق عثر بحوزته على 6 قوارير مسكر وتبين أنه في حالة غير طبيعية.

روابط ذات صلة

شاهد .. مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بشاحنة في الباحة

شاهد .. مصرع شخص إثر اصطدام سيارته بشاحنة في الباحة
حادثة دهس توقع قتيلاً وجرحى في هولندا

حادثة دهس توقع قتيلاً وجرحى في هولندا
مقتل وإصابة «16» شخصاً بينهم أطفال في اليونان

مقتل وإصابة «16» شخصاً بينهم أطفال في اليونان
القبض على شاب قفز أمام شاحنة في طريق عام بالمدينة

القبض على شاب قفز أمام شاحنة في طريق عام بالمدينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>