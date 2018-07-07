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جعله الله من مواليد السعادة

«باسل» يضيء منزل الأستاذ حبيب السلمي

«باسل» يضيء منزل الأستاذ حبيب السلمي
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مكة المكرمة - الوئام - ناصر السلمي:

رُزق الأستاذ حبيب بن ضيف الله السلمي المعلم بمكتب تعليم حجر التابع لمحافظة جدة بمولودٍ ذكر، اتفق هو وحرمه على تسميته “باسل” حيث يعتبر المولود الأول لهما .

وتلقى من زملائه وأقاربه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.

صحيفة “الوئام” تبارك لـ “السلمي” قدوم المولود الجديد، جعله الله قرة عينٍ لوالديه.

من جهته شكر الأستاذ حبيب السلمي كل محبيه وزملائه وأقاربه الذين قدموا له التهنئة بمناسبة قدوم باسل سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد لهم كما شكرهم على هذه المشاعر الطيبة التي قدموها له.

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