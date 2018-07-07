سكولاري: نيمار لن يصل أبداً لما حققه بيليه

برازيليا - الوئام:

قال المدير الفني الأسبق للمنتخب البرازيلي، لويز فيليبي سكولاري إن نيمار دا سيلفا لن يصل أبداً لما حققه الأسطورة البرازيلي بيليه خلال مسيرته كلاعب.

وأوضح سكولاري في مقابلة مع صحيفة “إل موندو” الإسبانية: في البرازيل نعلم من هو نيمار ومن هو بيليه.. نعلم أن هناك نسخة واحدة من بيليه ولن تكون هناك نسخة ثانية منه.

وأضاف: أي لاعب يمكن أن يجون جيداً للغاية، وربما رائعاً، ولكنه لن يكون مثل بيليه لأنه ما من وريث لبيليه، لن يعادل أي لاعب ما حققه بيليه.

وتابع: نيمار أبطأ من عملية نموه وتطور مستواه الأحترافي بالرحيل عن صفوف برشلونة.